أطفال وشباب «الجاهلية» يسبحون في مياه السيول بالشلاتين

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غمرت مياه الأمطار والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر الأيام الماضية عدة أودية جبلية بمدينة شلاتين ومن بين هذة الأودية وادي ديف وقرية الخير والجاهلية شمال غرب شلاتين.



ورصد محمد على العبادي أحمد، أبناء القرية بالصور مياه الأمطار والسيول التي ملات وادي «ديف» بالمياه حيث تحول لحمام سباحة مفتوح. واستغل أطفال قرية الخير والجاهلية مياه الأمطار والسيول في النزول للسباحة، وسط فرحة وسعادة بمياه الأمطار التي ستعيد الغطاء الأخضر للمنطقة وتملأ الخزان الجوفي بالمياه.

كانت منطقة حلايب وشلاتين شهدت الأيام الماضية أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في عدد من الأودية الجبلية.