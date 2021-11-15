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ضبط 19 مخالفًا لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية وتجريف التربة بالخرج

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ضبط 19 مخالفًا لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية وتجريف التربة بالخرج ضبط 19 مخالفًا لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية وتجريف التربة بالخرج
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 19 مخالفًا لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية وتجريف التربة بالخرج

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، 19 مخالفًا لنظام البيئة، مواطنًا و14 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والسورية والفلسطينية والباكستانية، و4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والأثيوبية؛ لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها 17 آلية، تعود ملكيتها للمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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