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سلطت المائدة المستديرة التي استضافها معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويونيسيف مصر، الإثنين، الضوء على أولويات التنمية والفجوات المعرفية وكيف من الممكن أن تساعد الأدلة في تعزيز عمليات صنع القرار.

تمحورت الأولويات التي تمت مناقشتها، الإثنين، حول الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم من بين أمور أخرى، وهي الأولويات التي ستتناولها الندوات التي سيستضيفها المعمل بالشراكة مع يونيسيف مصر خلال العام المقبل لضمان توافقها مع أجندة الحكومة المصرية.

وقال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر: «سعت الأدلة العالمية لمصر التي تم إطلاقها مع المعمل في عام 2019 إلى تعزيز النقاش بين صانعي السياسات وممارسي التنمية في مصر والباحثين المنتسبين إلى معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر» وأشار إلى اعتقاد اليونيسيف بضرورة المناقشات التي جرت على مدار العامين الماضيين في ندوات الأدلة العالمية لمصر، باعتبارها أداة تساعد في تحديد أولويات التنمية في مصر وكيفية تحقيقها.

وأضاف «هوبكنز» خلال المائدة: «خلال هذه الندوات ناقشنا تعزيز نظام التعليم والأعراف الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية والبطالة في مصر، كما نتطلع إلى تسليط الضور على الأولوايات الخرى للاستكشاف للأدلة العالمية مع شركائنا».