مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة أثناء تشطيب واجهة مدرسة في طوخ

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لقى عامل مصرعة وأصيب زميلة إثر سقوط سقالة بهما أثناء قيامهما بتشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة التنابعة للوحدة المحلية بقرية الدير دائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور رمكز شرطة طوخ يفيد وقوع عامل وإصابة آخر سقطا من على سقالة أثناء قيامهما بتشطيب واجهة مدرسة بقرية عرب الحصوة التابعة لقرية الدير بطوخ.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عاملين بتشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة التابعة للوحدة المحلية بالديرسقطت بهما السقالة، مما أدى إلى وفاة «ا ا ح» ٣٠ سنة، وإصابة «ع ا ع» ٣٠ سنة، بكسور، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.