أخبار عاجلة

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل» -
"رجل أم سيدة؟" .. التهمة العنصرية الجديدة للمرأة الرياضية -
رضا البلتاجي: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام الغزل.. وأداء حكم الزمالك والبنك جيد» -
هاني شاكر عن مؤيدي المهرجانات: «عايزين ولادنا يعيشوا تحت السلم.. حسبي الله ونعم الوكيل» -
إعلامي: فيريرا وافق على خلافة كارتيرون في الزمالك -
حلمي بكر: «الغناء ذوق أمة وحق شعب.. ولا تدخلوا الفن في الرزق» -
هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة أثناء تشطيب واجهة مدرسة في طوخ

Print
مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة أثناء تشطيب واجهة مدرسة في طوخ مصرع عامل وإصابة آخر سقطت بهما سقالة أثناء تشطيب واجهة مدرسة في طوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعة وأصيب زميلة إثر سقوط سقالة بهما أثناء قيامهما بتشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة التنابعة للوحدة المحلية بقرية الدير دائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور رمكز شرطة طوخ يفيد وقوع عامل وإصابة آخر سقطا من على سقالة أثناء قيامهما بتشطيب واجهة مدرسة بقرية عرب الحصوة التابعة لقرية الدير بطوخ.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عاملين بتشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة التابعة للوحدة المحلية بالديرسقطت بهما السقالة، مما أدى إلى وفاة «ا ا ح» ٣٠ سنة، وإصابة «ع ا ع» ٣٠ سنة، بكسور، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل»

شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل»

رضا البلتاجي: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام الغزل.. وأداء حكم الزمالك والبنك جيد»

رضا البلتاجي: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام الغزل.. وأداء حكم الزمالك والبنك جيد»

هاني شاكر عن مؤيدي المهرجانات: «عايزين ولادنا يعيشوا تحت السلم.. حسبي الله ونعم الوكيل»

هاني شاكر عن مؤيدي المهرجانات: «عايزين ولادنا يعيشوا تحت السلم.. حسبي الله ونعم الوكيل»

إعلامي: فيريرا وافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

إعلامي: فيريرا وافق على خلافة كارتيرون في الزمالك