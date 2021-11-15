صحة حماس: 6 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس اليوم الإثنين، عن إحصائية جديدة لحالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1038 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 6 حالات وفاة و(146) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 185837 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2213 حالة، واجمالي المتعافين 182002 حالة، اجمالي الوفيات 1622 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

فيما بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 491607 شخص.