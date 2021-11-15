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لحظة الحكم على إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن ()

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لحظة الحكم على إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن (فيديو) لحظة الحكم على إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن ()

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قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، الاثنين، بالسجن المؤبد على إمام مسجد وخطيب بأوقاف الدقهلية، لقيامه بالاعتداء على تلميذة.

كان المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، قد أحال المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد اعترافه بهتك عرض طفلة صغيرة عمرها 11 سنة، مستغلا سلطته عليها في تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليها لكونه رجل من رجال الدين والعلم، بغية تربيتها وتعليمها إلا أنة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها.

ترجع أحداث القضية إلى أغسطس الماضي، عندما تلقى الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز طلخا بلاغا من «سارة. م. ع»، 27 سنة، مقيمة منشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ضد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، وأكدت أن ابنتها جنة أخبرتها بأن «الشيخ المتهم أمسكها وكان عاوز يبوسها بالعافية وهي هربت منه، وأنه منذ أسبوعين بعد الانتهاء من تحفيظ القرآن الكريم لها كان يأخذها في منزله بالدور العلوي».

المصرى اليوم

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