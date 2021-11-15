«جبهة التيجراي» تسقط طائرة عسكرة إثيوبية

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تمكنت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من تدمير مروحية الدعم الناري من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الإثيوبية، الأسبوع الماضي.

وانتشرت لقطات فيديو من منطقة القتال على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تظهر طائرتين تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة جبلية.

و تمت مهاجمة المروحية حتى سقطت على الأرض، وبعد لحظات قليلة بدأت سحابة كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المكان الذي سقطت فيه.

ومنتصف الأسبوع الماضي أعلن جال مارو، قائد جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي، أن قواته بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستعد لهجوم آخر، متوقعا أن تنتهي الحرب «قريبا جدا» بانتصارهم.

وحذر مارو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيراً إلى أنهم على وشك تحقيق النصر.

وأضاف أن «الحكومة تحاول فقط كسب الوقت، وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال».

ونفت جبهة تحرير تيجراي في السابق احتمال حصول «حمام دمّ» في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة.

وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأمريكية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.