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حمدان الكتبي يشارك في بطولة القدرة والتحمل بالسعودية

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حمدان الكتبي يشارك في بطولة القدرة والتحمل بالسعودية حمدان الكتبي يشارك في بطولة القدرة والتحمل بالسعودية

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يشارك الفارس حمدان الكتبي المعروف بـ حمدان غدير في بطولة القدرة والتحمل «ملتقى الفرسان» بمحافظة العلا ، والتي من المقرر أن تبدأ في أول ديسمبر بعد تأجيلها كإجراء احترازي بسبب مخاطر .

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية قد أعلنا عن إعادة جدولة موعد انطلاقة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) إلى تاريخ 4 ديسمبر 2021 والذي كان من المقرر أن يقام الشهر الجاري في العلا.

من جانبه قال الفراس حمدان غدير، إن مشاركته في بطولة العلا للقدرة والتحمل، تأتي بعد مشاركته في بطولة إيطاليا للفروسية ويتأهل للمركز الثالث، فضلا عن حرصه على المشاركة في كافة بطولات الفروسية التي يتم تنظيمها محليا وفي الدول الأجنبية.

وأضاف الفارس حمدان غدير أن النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل تحمل زخما مهما حيث يشارك فيها أفضل الفرسان من المملكة والعالم سيصل عددهم إلى نحو 200 فارس وفارسة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، من أكثر الدول الحريصة على تنظيم بطولات وفعاليات الفروسية التي تؤصل للحفاظ على هذه الرياضة العربية الأصل، والتي تحاول فيها دائما نشر هذه الرياضة وجعلها في المرتبة الأولى من بين الرياضات الأخرى.

وأكد أن بطولات الفروسية تساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة ومصدر مهم للدخل، لذا يجب الاهتمام بها في كافة الدول العربية، ويتم تنظيمها بشكل مستمر حيث تساهم بشكل كبير في إظهار الدول التي تنظمها.

المصرى اليوم

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