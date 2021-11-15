«النواب» يوافق على تحديد 6 أشهر لتقديم «المركزى للمحاسبات» تقريره المالي للمجلس

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 69 من مشروع قانون المالية الموحد والتي تنص على أن «يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة».

وشهدت الجلسة جدلا حول ما كان وارد في تقرير لجنة الخطة بشأن المادة من تحديد موعد تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية في موعد أقصاه خمسة اشهر ونصف من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتساءل النائب جمال السعيد عن سبب وجود مدة خمسة أشهر ونصف، قائلا: «أمر غريب أن يتم النص على نصف شهر».

و علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا: «إن تحديد المدة جاء بناء على طلب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات»، مضيفا طلبوا أن تكون المدة 6 أشهر واللجنة جعلتها خمسة أشهر ونصف، لافتا إلى أن الجهاز المركزي مطلوب منه أيضا عمل تقييم أداء.

وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن هذه النقطة أثيرت خلال مناقشات اللجنة حيث أن ممثلي الجهاز المركزي طلبوا أن تكون مدة تقديمهم لتقارير الحساب الختامي خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، وكان مبررهم حتى تكون القوائم المالية لكل الجهات موجودة في التقارير.

و اقترح النائب أشرف زعيم الأغلبية البرلمانية أن يتم الاستجابة لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وأن تكون مدة تقديمهم لتقارير الحساب الختامى 6 أشهر، وتمت الموافقة على الاقتراح .