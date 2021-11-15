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بزيه الأساسي أمام الجابون

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المنتخب بزيه الأساسي أمام الجابون بزيه الأساسي أمام الجابون

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يرتدي غدا الوطني زيه الأساسي ( القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء) خلال مباراته أمام الجابون في ختام مباريات المجموعة السادسة التي تأهل عنها المنتخب الوطني للدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات ، بينما يرتدي المنتخب الجابوني القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة برئاسة التونسي بوجلال بوسيري الذي عقد بعد ظهر اليوم بستاد الجيش ببرج العرب وتم خلاله التأكيد على الاجراءات التنفيذية والاحترازية الواجب اتباعها في أرض الملعب والتشديد على عدم السماح لأحد بالتواجد في أرض الملعب الا للخاضعين إلى أختبار PCR بنتيجة سلبية ، بالإضافة إلى الالتزام بالحضور إلى أرض الملعب في المواعيد المقررة

حضر الاجتماع عن المنتخب المصري محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات

المصرى اليوم

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