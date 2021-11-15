تحرير محاضر وإعدام 22 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بأهناسيا

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قالت الدكتور أمنية أحمد حسين، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، إن فريقا من قسم مراقبة الأغذية بإدارة أهناسيا الصحية، بالتنسيق والاشتراك مع التموين والطب البيطري والوحدة المحلية بالتفتيش على محلات الجزارة وذبح الطيور وأماكن نداول وبيع السلع والمنشآت الغذائية الأخرى.

وأضافت أن الحملة مرت على 22 منشأة غذائية وسحب 19عينة متنوعة وإرسالها إلى المعمل المختص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حيث تم تحرير 18 محضر جنح صحية، بواقع 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و4 محاضر لنقل اللحوم في عربات غير مخصصة لهذا الغرض، و4 محاضر لاستخدام أكياس بلاستيك سوداء في تعبئة اللحوم، ومحضرين للذبح خارج المجزر الحكومي، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، فيما تم إعدام 22 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي نظرا لتغير في خواصها الطبيعية.