أخبار عاجلة

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل» -
"رجل أم سيدة؟" .. التهمة العنصرية الجديدة للمرأة الرياضية -
رضا البلتاجي: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام الغزل.. وأداء حكم الزمالك والبنك جيد» -
هاني شاكر عن مؤيدي المهرجانات: «عايزين ولادنا يعيشوا تحت السلم.. حسبي الله ونعم الوكيل» -
إعلامي: فيريرا وافق على خلافة كارتيرون في الزمالك -
حلمي بكر: «الغناء ذوق أمة وحق شعب.. ولا تدخلوا الفن في الرزق» -
هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تُشهّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

Print
"التجارة" تُشهّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات "التجارة" تُشهّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

‬شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختصّ بتجارة الأغذية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المدير المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً؛ بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية