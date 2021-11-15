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بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

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بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول
الشرطة تتحفظ على هوية صانع القنبلة

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

‬غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال إنجلترا، رفعت السلطات البريطانية من مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد، اليوم (الاثنين)، عقب إعلان الشرطة أنها تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي، دون أن تحدد دوافعه إلى حد الآن.

وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى شديد، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع في ليفربول أمس، وفقا لـ"فرانس 24".

وبيّنت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، مضيفةً أنها تعرف هوية الراكب، لكن لا يمكنها الكشف عنها.

ويعتقد المحققون أن العبوة صنعها الراكب، الذي تُوُفي بعد الانفجار، وكان قد استقل سيارة الأجرة من جادة راتلاند في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى النساء الواقع على بعد عشر دقائق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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