بدأ برنامج منظومة الحالة بالتضامن الاجتماعى في شمال سيناء

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شهد اليوم على غيط وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء انطلاق البرنامج التدريبي لرفع كفاءة فريق منظومة إدارة الحالة بشمال سيناء .

وأكد وكيل المديرية على أن البرنامج مستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء، ويهدف إلى رفع كفاءة فريق منظومة ادارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ويأتي ذلك في اطار حزمة من البرامج التدريبية والمشروعات التي ترصدها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم المديريات والعاملين بها وفق الخطة الموضوعة في هذا الاتجاه .

وأضاف أنه يحاضر في البرنامج كل من: مروة عبدالحميد عبدالسلام مسؤول وحدة ادارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعى، أحمد حنفى مدير مشروع حماية الطفل بالوزارة، وأشرف سعد مدير الوحدة المالية والمحاسبية لمشروع حماية الطفل بوزارة التضامن الاجتماعى .

وأشار إلى أهمية اقامة مثل هذه التدريبات على أرض محافظة شمال سيناء وحرصه على اقامتها.. معتبرا أنها رسالة أمن وأمان لعودة الحياة الطبيعية لأرض المحافظة.. علاوة على حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بمنظومة ادارة الحالة، وحرصها الدائم على الاهتمام بالطفل ومختلف فئات المجتمع لتوفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية واحتياجاتهم من دعم نفسى واجتماعى .

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة لفئات المجتمع من خلال: حصر مقدمى الخدمة والمتعاملين مع الفئات المستهدفة لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات المجتمع ودور الرعاية الخاصة بها والعمل على دعمها، ووضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين معهم داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة المثلى لكل فئة ووضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية، تطوير وحدات الدعم النفسى والاجتماعى لتقديم الخدمات للمتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية، وتطوير منظومة إدارة الحالة لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول كل فئة وطبيعة الخدمات المقدمة لها