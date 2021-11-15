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رئيس مدينة ببا يتابع معدل تنفيذ أعمال مشروعات حياة كريمة (صور)

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رئيس مدينة ببا يتابع معدل تنفيذ أعمال مشروعات حياة كريمة (صور) رئيس مدينة ببا يتابع معدل تنفيذ أعمال مشروعات حياة كريمة (صور)

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قال مدحت صلاح ، رئيس مركز ومدينة ببا ، إن هناك متابعة مستمرة من جانب الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف لقرى حياة كريمة فى مركز ببا، مؤكدا أن المحافظ يتابع يوميا الأعمال التى يتم تنفيذها.

وتابع رئيس مدينة ببت الأعمال فى مجمع الخدمات و مدرسه ابراهيم محمد مبروك الإعداديه، ومدرسه عبدالله محمد مبروك الابتدائية.

وأضاف أن المقاولون قاموا بدق التربة الظلطية فى المجمع الزراعى واحلال وتجديد اعمدة الكهرباء فى قرية جزيرة ببا ، والكشف على حالة مواسير المياه ، وعمل قاعدة خرسانية لها ، لافتا إلى وجود اتصالات مستمرة مع الشركات لإنهاء الأعمال لقرى الجزيرة الشرقية وجزيرة ببا وكفر ناصر وغياضة الشرقية بالنسبة للمنطقة الصخرية بنزلة أبو النور والنجع.

المصرى اليوم

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