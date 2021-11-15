اتجاه في إيسترن كومباني لإقالة وائل فؤاد

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استقر مسؤولو نادي ايسترن كومباني، على إقالة وائل فؤاد، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي من منصبه، وذلك في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق في موسمه الأول في مسابقة الدوري الممتاز.

وحملت ادارة ايسترن كومباني، وائل فؤاد، مسئولية تراجع نتائج الفريق، بسبب الصفقات التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وضم لاعبين كبار في السن على رأسهم عاصم سعيد، صلاح عاشور، الحارس أحمد بوسكا، حيث لم يقدموا أي إضافة أي إضافة للفريق، وظهروا بمستوى متواضع في المباريات الثلاث الأولى للدوري، التي خسرها الفريق أمام كل من المقاولون العرب بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسموحة بثلاثية نظيفة، وهو ما أدى إلى إقالة علاء نوح، المدير الفني وتعيين علاء عبدالعال، بدلاً منه.

ويبحث مسؤولو ايسترن كومباني، عن تعيين مدير تعاقدات جديد بالنادي، في الفترة الجارية، يكون قادرًا على جلب صفقات مميزة في الميركاتو الشتوي المقبل، لتصنع الفارق مع الفريق وتساعده على البقاء بالدوري الممتاز.

ويستعد إيسترن كومباني، لمواجهة نادي فيوتشر، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.