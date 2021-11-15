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يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

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السيسي يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ووجه الرئيس بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت افتتاح «جامعة المعلوماتية» وسير العملية الدراسية بها، فضلا عن التوسع في تدريب طلبة المدارس على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذا تطبيق مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين، إلى جانب مبادرة «أفريقيا للإبداع الرقمي» والتي كان أطلقها الرئيس.

كما تم عرض جهود وزارة الاتصالات في التحول الرقمي للدولة، خاصةً ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، ورقمنة المحاكم من خلال استراتيجية «عدالة مصر الرقمية».

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود وزارة الاتصالات في إطار المحور الخدمي لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، خاصة من خلال تطوير البنية الأساسية للإنترنت، وتحسين خدمات المحمول بالتوسع في الأبراج، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات ومكاتب البريد، والتي ستشهد الانتهاء من تطوير أكثر من 3000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي، بما في ذلك تطوير منظومة الطرود لتشجيع التجارة الإلكترونية.

المصرى اليوم

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