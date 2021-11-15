أخبار عاجلة

عاجل | تقنين الظهور الإعلامي لمنسوبي الصحة -
أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين -
"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي -
إعلامي: مدرب حراس مرمى جديد في الزمالك -
الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح -
"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان" -
المسحل يتسلم كرة النهائي من رئيس الآسيوي كذكرى لأسرع هدف في نهائي الأبطال -
محمد سيسوكو: أنصح ديانج بالاستمرار مع الأهلي وتأجيل الإحتراف الأوروبي -
نجم ليفربول السابق : صلاح أعظم لاعب في العالم حاليا -
ريال مدريد يهزم شريف بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

Print
بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول
الشرطة تتحفظ على هوية صانع القنبلة

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

‬غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال إنجلترا، رفعت السلطات البريطانية من مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد، اليوم (الاثنين)، عقب إعلان الشرطة أنها تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي، دون أن تحدد دوافعه إلى حد الآن.

وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى شديد، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع في ليفربول أمس، وفقا لـ"فرانس 24".

وبيّنت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، مضيفةً أنها تعرف هوية الراكب، لكن لا يمكنها الكشف عنها.

ويعتقد المحققون أن العبوة صنعها الراكب، الذي تُوُفي بعد الانفجار، وكان قد استقل سيارة الأجرة من جادة راتلاند في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى النساء الواقع على بعد عشر دقائق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

"الفيتامين الأهم".. ارتفاعه يُسبِّب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"