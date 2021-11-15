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ماذا طلب أمير قطر من سفير أثناء تقديم أوراق اعتماده؟

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ماذا طلب أمير قطر من سفير مصر أثناء تقديم أوراق اعتماده؟ ماذا طلب أمير قطر من سفير أثناء تقديم أوراق اعتماده؟

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قدّم عمرو الشربيني، سفير في الدوحة، الاثنين، أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

ونقل سفير مصر، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

من جانبه، طلب أمير قطر نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح ، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح في أداء مهامه.

المصرى اليوم

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