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أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلسو كيروش عن ضم محمد متولي كناريا لاعب فريق سموحة، بعدما أصيب عبدالله السعيد.

وتأكد غياب السعيد لاعب بيراميدز عن مواجهة الجابون المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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ويعد كناريا من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الساحرة المستديرة المصرية وذلك بعد فترات من التألق خلال المراحل السنية المختلفة والظهور خلال وقت قصير مع مصر المقاصة على سبيل الإعارة.

يمتلك اللاعب 23 عاما مهارات خاصة ويلعب لفريق سموحة منذ أن حصل على خدماته من المقاولون العرب مقابل 5 ملايين جنيه وبعقد يمتد حتى 5 مواسم.

خاض كناريا فترة إعارة قصيرة رفقة النادي الفيومي ورفض فرج عامر تجديدها حينما كان رئيسًا لسموحة، كما رفض الموافقة على بيعه لبيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، حسبما أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عرف اللاعب طريق المنتخبات الوطنية في المراحل السنية المختلفة، حيث شارك تحت قيادة المدرب حمادة صدقي في منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي مع المدير الفني شوقي غريب.

يُجمع كل من شاهد كناريا أنه سيكون لاعبًا استثنائيًا في مستقبل الكرة المصرية بفضل المهارات التي يتمتع بها والقدرة على المشاركة في أكثر من مركز يأتي في مقدمتها اللاعب كصانع ألعاب أمام ثنائي الارتكاز.

ولاقى اختيار محمد متولي قبولًا لدى المتابعين ومحللي الكرة المصرية باعتباره توجهًا لدى البرتغالي كيروش من أجل إعطاء الفرص للنجوم الصاعدة.

ويعد لقاء منتخب مصر والجابون غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضمن الفراعنة التأهل إلى الدور الإقصائي القادم بعد حسام صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وبفارق كبير عن الجابون صاحبة الوصافة.

ومن المقرر أن يعتمد كيروش على تشكيلة أساسية تجمع بين القوام الأساسي وعدد من البدلاء من أجل الاستفادة بحسم التأهل وإعطاء الفرصة لعدد من العناصر خبرة المشاركة.