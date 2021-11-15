بحضور وزراء وسفراء وشخصيات عامة.. توزيع جوائز «كيميت بطرس غالى للسلام» فى ذكرى ميلاده الـ٩٩

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احتفت مؤسسة «كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة»، خلال حفلها السنوى الثالث، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق، الـ 99، بعدد من الشخصيات الدولية والباحثين المتميزين فى مجال القانون والبحث العلمى.

د. أحمد نجل السياسى التنزانى سالم أحمد سالم أثناء تكريم والده

شارك فى الاحتفالية، التى عقدت أمس الأول، عدد من الوزراء وسفراء الدول والشخصيات العامة، من أبرزهم السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وأحيت الاحتفالية عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

ممدوح عباس

وقال ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، إن بطرس بطرس غالى هو واحد من العظام الذين ردموا الفجوة بين أبناء الوطن المصرى، ولا أكاد أجد له نظيرًا فى تاريخنا المصرى المعاصر، إلا الجراح العالمى مجدى يعقوب، فكلاهما عمل بتفان فى خدمة الوطن، بل والإنسانية كلها بلا تمييز أو تفرقة، مضيفا: «كنا نشعر جميعا بأننا أبناؤه الحقيقيون، ونستمع إلى نصائحه، ونأخذ توجيهاته، ونتعلم منه».

وأضاف أن غالى صاحب أعلى منصب دولى وصل إليه مصرى أو عربى أو إفريقى، وباعتبارى واحدًا من تلاميذه قبل أن أكون رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة التى تحمل اسمه، وهى مؤسسة «كيميت»، التى تضم نخبة من أبناء الوطن الذين يعرفون قدر أستاذهم الراحل، ومكانته الدولية الرفيعة.

محمد فائق ومنير فخرى عبدالنور ود. مصطفى الفقى

وأشار إلى أن بطرس غالى على المستوى الدولى هو رائد عملاق فى مضمار السياسة العالمية، والعلاقات الدولية، حيث كان داعية قويًا للسلام العالمى، وقضايا البناء والتنمية فى القارة الإفريقية، بل وفى كل الدول النامية فى النصف الثانى من القرن العشرين، ولعلنا نتذكر الآن بكل الاحترام أن ابن مصر العظيم هو صاحب «أجندة السلام» التى بشر بها فى وجه من حاولوا توجيه منظمة الأمم المتحدة فى غير اتجاهها الذى أراده لها آباؤها المؤسسون بعد حربين عالميتين حصدتا أرواح الملايين.

ونوه عباس بأن وصول بطرس غالى إلى منصبه كأمين عام للأمم المتحدة جاء بإرادة دولية حصل فيها على أحد عشر صوتًا فى مجلس الأمن، بينما- وهذا هو العجيب- أخرج من منصبه رغم حصوله على أربعة عشرة صوتًا مؤيدًا فى انتخابات التجديد، وفقد منصبه نتيجة العوار فى تركيبة مجلس الأمن، وطبيعة العمل فى المنظمات الدولية المعاصرة، لقد خرج من مبنى الأمم المتحدة كبيرًا كما دخل، منتصرًا للحق، رافضًا للظلم، داعمًا لحق تقرير المصير لشعوب الأرض دون تفرقة أو استثناء.

د. هالة السعيد والسفيرة فايزة أبو النجا

وقال عباس: «مضى اليوم عام على لقائنا الأخير حول ذكرى الدكتور بطرس غالى، ورغم استمرار الظروف التى فرضتها الجائحة للعام الثانى على التوالى، فقد حرصت المؤسسة أن تواصل أنشطتها الفكرية والثقافية من خلال الوبينارات التى تنظمها عن بعد، وأن تضيف إلى ما قدمته من قبل منذ تأسيسها، فمنذ احتفالنا، فى نوفمبر من العام الماضى، حرصنا على تبادل الآراء وترسيخ مبدأ الحوار لمناقشة القضايا المهمة التى تشغل مجتمعنا ومنطقتنا، بل وتشغل العالم».

وكرمت المؤسسة أيقونتين من أيقونات العمل الدبلوماسى والفكرى والقانونى وهى المجالات التى اهتم بها الدكتور بطرس غالى طوال حياته السياسية والدبلوماسية والأكاديمية، الأكثر تميزا على المستويين المصرى والإفريقى، إذ تميزا بعملهما العام فى مجالات صنع وحفظ السلام ودبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهما القانونى المصرى المخضرم الدكتور جورج أبى صعب والدكتور سالم أحمد سالم، الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية.

إحدى الفائزات بجوائز التميز البحثى

وحصل أبى صعب على جائزة التميز الفكرى فى مجال صنع وحفظ السلام، وهو أحد اهم أساتذة القانون الدولى والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، الأمر الذى جعله يتولى العديد من المناصب الدولية ويكون مسؤولا عن الكثير من الملفات الحساسة، وأصبح أبى صعب من علامات المدافعين عن العالم الثالث فى دراساته القانونية.

وكان الدكتور أبى صعب أحد أعضاء اللجنة القومية وهيئة الدفاع فى تحكيم طابا ولعب دورا حيويا فى استعادة مصر لطابا، كما أنه تولى الدفاع عن السلطة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية خلال النزاع حول جدار إسرائيل العازل.

السفيرة نبيلة مكرم عبيد

وعبر أبى صعب عن سعادته بالجائزة، موجها عدداً من النصائح للشباب بعد تقديمه التهنئة إلى عدد من الباحثين المكرمين خلال الاحتفالية قائلا «الجيل الصاعد هم حملة الأمل فى المستقبل ليس فقط أمل الوطن وإنما أمل العالم الثالث، وبالتالى الإنسانية»، وقال: «إن الحياة دائما ليست نهرا هادئا وإنما تتوقف على عوامل كثيرة، وهى التمسك بالحلم وتحقيقه رغم العقبات».

وأعلنت المؤسسة منح جائزة الإنجاز فى مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان، للدكتور سالم أحمد سالم، السياسى والدبلوماسى التنزانى الذى بدأ حياته الدبلوماسية فى القاهرة وتقلد بعد ذلك الكثير من المناصب المهمة، فكان وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وأخيرا أميناً عاماً لمنظمة الوحدة الإفريقية، حيث عمل على تحقيق التكامل فى القارة.

تكريم أحد الفائزين فى مجال القانون

وعبر الدكتور أحمد نجل الدكتور سالم أحمد سالم، الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، الذى شارك فى الاحتفالية عن تقديره لتكريم والده قائلا: «هذه الجائزة هى حقًا شرف لعائلتى، ولكن أيضًا لتنزانيا، وهى اعتراف بالتفانى والتضحيات التى قدمها الدكتور سالم لبلده، من أجل إفريقيا والمجتمع الدولى».

د. خالد العنانى

فى سياق متصل، أعلنت المؤسسة فوز الطالبتين نادين هشام وفرح شوقى بجائزة المؤسسة للتفوق الجامعى من قسم العلوم السياسية، كما تكرم المؤسسة طلبة الدكتوراة المتميزين ممن قاموا بمناقشة رسائلهم العلمية الخاصة بالقانون الدولى والدراسات الإفريقية بين عامى 2019 و2020.

لواء خالد فودة أثناء التكريم

وفاز بجائزتى التميز العلمى فى مجالى القانون الدولى والتنظيم الدولى، حيث منحت اللجنة المكلفة بدراسة رسائل الدكتوراة الجائزة الأولى للدكتور أبوبكر الديب عن دراسته الخاصة بـ«النظام القانونى للأسلحة ذاتية التشغيل فى ضوء القانون الدولى».

فيما ذهبت الجائزة الثانية لرسالة الدكتوراة الخاصة بدراسة «الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية فى غير الشؤون الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولى، دراسة تطبيقية على سد النهضة» للدكتور هشام عبدالسلام.

جانب من الحضور

وفاز بجائزتى التميز العلمى فى مجال الدراسات الإفريقية، بحصول رسالة الدكتوراة بعنوان «دور النظام الانتخابى فى إدارة التعددية الإثنية فى إفريقيا، دراسة مقارنة لبعض الحالات» للدكتور سعيد إسماعيل ندا بالجائزة الأولى، بينما ذهبت الجائزة الثانية لرسالة الدكتوراة بعنوان «العوامل المؤثرة على أداء الأحزاب الإسلامية فى الحكم، دراسة لحالات فى مصر وتونس والغرب»، للدكتورة نورا مدحت محمد.