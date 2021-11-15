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تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«التخابر مع داعش» إلى 23 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«التخابر مع داعش» إلى 23 نوفمبر تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«التخابر مع داعش» إلى 23 نوفمبر

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، الاثنين، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي.لجلسى 23 نوفمبر المقبل .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج ، بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

المصرى اليوم

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