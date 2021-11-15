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ما سر احتفال موراتا بالنجمة الذهبية؟ ()

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ما سر احتفال موراتا بالنجمة الذهبية؟ (فيديو) ما سر احتفال موراتا بالنجمة الذهبية؟ ()

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حسم منتخب إسبانيا التأهل لكأس العالم قطر2022، بعد الفوز في الوقت القاتل أمام السويد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واحتفل الإسباني ألفارو موراتا بهدفه في شباك منتخب السويد، احتفال مثير، حيث ذهب ليحضر نجمة ذهبية ليرفعها ويحتفل بها.

ما سر هذه النجمة الذهبية؟

وفقًا لتقارير إسبانية، فهذا الاحتفال يعود لطفل مصاب بالسرطان، أعطى موراتا هذه النجمة في معسكر منتخب إسبانيا، فقرر موراتا إهداء الهدف لهذا الطفل ورفع النجمة للاحتفال.

يذكر أن هدف موراتا الحاسم بعث بمنتخب السويد للملحق الأوروبي.

المصرى اليوم

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