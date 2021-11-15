يعرض 138 فيلمًا من 67 دولة فى ديسمبر.. «سيرنو» يفتتح مهرجان «البحر الأحمر السينمائى»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى لإطلاق دورته الافتتاحية والتى ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى جدة، البلد المصنّفة إرثًا عالميًا وفق اليونسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفى صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، فى احتفالية منتظرة تمتد على مدى 10 أيام.

وتم اختيار الفيلم الموسيقى «سيرنو» للمخرج البريطانى الحاصل على جوائز جو رايت ليكون فى افتتاح المهرجان، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية ألفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه.

ويعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية بمشاركة نجم مسلسل «صراع العروش»، الحاصل على 4 جوائز إيمى بيتر دينكلاج، وهايلى بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون، ويُختتم المهرجان بالعرض العالمى الأول لفيلم عمرو سلامة المرتقب «برّه المنهج»، من بطولة نجوم الشاشة ماجد الكدوانى، عمر شريف، روبى، دينا ماهر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائى

وقال محمد التركى، رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائى: هذه هى اللحظة التى انتظرناها طويلًا للإعلان عن انطلاق أول مهرجان سينمائى دولى للاحتفال بالأصوات والإبداعات السينمائية المحلية والعربية والعالمية، وعرضها أمام جمهورنا وضيوفنا من السعودية وخارجها.

ويمثّل المهرجان أيضًا منصة لدعم وإطلاق الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية، حيث نواصل دعم هذا الحراك السينمائى وتحويله إلى صناعة قوية مزدهرة، وتعريف ضيوفنا من جميع أنحاء العالم بملامح هذا المشهد الإبداعى الواعد، وربط أقطاب صناعة السينما المحلية والعالمية بهدف تبادل الخبرات والمعارف، وإقامة شبكات مثمرة من العلاقات والشراكات، ونتطلع إلى الترحيب بالجمهور والمشاركين فى جدة للاستمتاع بما حضّرناه من أنشطة وعروض وفعاليات.

عمرو سلامة يتوسط أسرة فيلم «بَّرة المنهج»

ويضم برنامج المهرجان 138 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من 67 بلدًا بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلمًا فى عرض عالمى أول، و48 فيلمًا فى أول عرض عربى، و17 فيلمًا فى عرضها الأول فى منطقة الخليج. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة فى هذه الأفلام.

ويقدّم المهرجان فرصة لاكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية حيث يعرض 27 فيلمًا طويلًا وقصيرًا، تعكس تنوع وحيوية المجتمع السعودى، إضافة إلى تقديم قوالب وحكايات قد يكتشفها المجتمع الدولى للمرة الأولى، مما يفتح نافذة على مشهد سينمائى سعودى جديد وأعمال محلية قادرة على جذب الجماهير والمنافسة عالميًا.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يستضيف المهرجان مجموعة من البرامج هى «اختيارات عالمية» و«سينما السعودية الجديدة» و«كنوز البحر الأحمر» و«روائع عربية» و«روائع العالم» و«جيل جديد»، إضافة إلى عروض «السينما التفاعلية» و«حلقات البحر الأحمر».

ليلى علوى

وتضم المسابقة الرسمية بشقيها للفيلم الطويل والقصير أهم الإبداعات السينمائية من آسيا وإفريقيا والعالم العربى، حيث يعرض المهرجان 18 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة و16 فيلمًا فى مسابقة الفيلم الطويل، تتنافس على جوائز اليُسر التى تقدّمها لجنة التحكيم فى حفل توزيع الجوائز يوم 13 ديسمبر المقبل.

وقال إدوارد وينتروب، المدير الفنى لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى: «الأفلام التى اخترناها فى دورتنا الافتتاحية، بداية قوية تضم قصصًا وإبداعات من العالم العربى وخارجه، وتشكّل انطلاقة هامّة لمهرجان يرسّخ لمكانته على الساحة الدولية، وتشهد قائمة الأفلام على مدى التنوع والثراء فى المواضيع والأساليب السينمائية، كما تؤكّد على الأصالة والإبداع والابتكار سواء من مخرجين معروفين أو من مواهب نفخر باكتشافها وتقديمها لأول مرة».

وتأكيدًا على سعى المهرجان للاحتفاء بدور المرأة فى صناعة السينما، سيتم تكريم موهبتين كانت لهما بصمة فى عالم السينما، الشخصية الأولى هى المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهى أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر كافة الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة فى صناعة السينما السعودية، إذ قامت هيفاء المنصور بإخراج «وجدة»، وهو أول فيلم طويل يتم تصويره بالسعودية، ليحصد الكثير من الجوائز العالمية، بما فيها ترشيحه لجائزة الأكاديمية البريطانية بافتا لأفضل فيلم أجنبى، كما قدمت هيفاء المنصور العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الدولية، ورسّخت مكانتها كواحدة من أهم المواهب السعودية والعربية والعالمية.

جانب من إدارة المهرجان

ويكرّم المهرجان أيضًا النجمة ليلى علوى التى لعبت دور البطولة فى أكثر من 70 فيلمًا، ومازالت تواصل عطاءها وإبداعاتها فى أدوار أسرت الجماهير وألهمت أجيالًا من المبدعين والمبدعات.

ويستضيف المهرجان دورة تخصصية مع النجمة القديرة وأيقونة السينما المصرية يُسرا، والتى شاركت فى أكثر من 80 فيلمًا وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، كما سيشهد المهرجان حضور الممثلة العالمية ونجمة السينما الفرنسية كاثرين دونوف.

وتشهد الفعاليات 4 ندوات حوارية لتسليط الضوء على مسيرة وإنجازات كل من هيفاء المنصور، والنجمة التونسية هند صبرى، ومن الأرجنتين جاسبر نوى، إضافة إلى جوانا حاجى توما وخليل جريج من لبنان.

وعلى صعيد الأفلام، سيحظى روّاد المهرجان بفرصة المشاركة فى عروض السجادة الحمراء، والتى تضم باقة من أحدث وأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وذلك فى قاعة عرض تتسع لـ900 مشاهد.

هيفاء المنصور

وتضم العروض الافتتاحية بالمهرجان آخر أفلام المخرج الفلسطينى المرشح لجائزة الأوسكار والفائز بجائزة جولدن جلوب هانى أبو أسعد، وسيفتتح فيلم «صالون هدى» مسابقة البحر الأحمر، وهو دراما مثيرة مستوحاة من أحداث حقيقية، يشارك فى البطولة على سليمان، ميساء عبدالهادى، سامر بشارات، ومنال عوض.

وانضمت إلى القائمة المخرجات السعوديات سارة مسفر، جواهر العامرى، نور الأمير، هند الفهّاد، وفاطمة البنوى فى العرض الخليجى الأول لفيلم «بلوغ»، وهو مشروع سينمائى يضمّ خمس قصص من خمس مخرجات سعوديات.

ومن مهرجان فينيسيا إلى لندن إلى البحر الأحمر، تقدّم النجمة الأمريكية ماجى جيلينهال أول تجربة إخراجية لها فى فيلم «الابنة الضائعة» وهو مقتبس عن رواية بالاسم نفسه للأديبة إيلينا فيرانتى ومن بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان، إلى جانب داكوتا جونسون وجيسى باكلى.

وللسينما العربية حضور قوى على السجادة الحمراء، بداية مع فيلم «الحارة» وهو أول عمل روائى طويل من المخرج الأردنى باسل غندور، وتدور أحداثه فى أزقة حى جبل النظيف شرقى عمّان، حيث تتفشى الشائعات والعنف، ويُخفى زوار الحارة أسرارًا غامضة.

إلى جانب فيلم «دفاتر مايا»، وهو عمل مشترك من جوانا حاجى توما وخليل جريج، يستوحى أحداثه من مذكرات حقيقية قامت جوانا بكتابتها وإرسالها إلى صديقتها التى هاجرت إلى باريس هربًا من الحرب الأهلية فى لبنان.

فيلم «الحارة»

وتواصل السينما العربية حضورها على السجادة الحمراء بالعرض الافتتاحى لفيلم «على صوتك» المخرج المغربى الحاصل على جوائز نبيل عيّوش، ويروى فيلم «علّى صوتك» قصة أنس، وهو مغنى راب سابق تم تعيينه للعمل فى مركز ثقافى فى الدار البيضاء، حيث يلتقى بمجموعة من الشباب الموهوبين فى الموسيقى والغناء، ويساعدهم على تحرير أنفسهم من قيود التقاليد والتعصّب الدينى، من أجل التعبير عن أنفسهم ومواهبهم، ويلى العرض حفل خاص يحييه خمسة من مواهب الراب التى شاركت فى الفيلم.

وبالتزامن مع فعاليات المهرجان، يستضيف سوق البحر الأحمر من 8 إلى 11 ديسمبر برنامجًا يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفى، وتحفيز الإنتاج المشترك، إضافة إلى دعم التوزيع الدولى، وخلق فرص جديدة للتعاون والتوزيع والإنتاج.

وتضم لجنة تحكيم سوق المشاريع الشاعر ومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والمنتج الأمريكى أليكس ماديجان، والمنتج الألمانى ثاناسيس كاراثانوس، فى حين تضم لجنة تحكيم المشاريع قيد الإنجاز كلًا من المدير العام لمهرجان واجادوجو للأعمال السينمائية والتليفزيونية الإفريقية أليكس موسى ساوادوجو، والمخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن مارى جاسر، والمخرج والكاتب الفرنسى لادج لى.