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المشدد 6 سنوات لعاملة بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

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المشدد 6 سنوات لعاملة بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية المشدد 6 سنوات لعاملة بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، الاثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عاملة بمصنع ملابس، لاتهامها بالاتجار في الهيروين ببنها.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لإحرازها مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عاملة بمصنع ملابس وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للهيروين بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها والمبلغ المالى حصيلة تجارتها الآثمة.

وبعرض المتهمة على النيابة، قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمها للمحاكمة.

المصرى اليوم

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