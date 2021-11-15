وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول بأسوان والبحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، تقريرًا يستعرض موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظتى أسوان والبحر الأحمر خلال الأيام الماضية، حيث أظهر التقرير الدور الهام الذي قامت به أعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وأشار التقرير للدور الهام للسدود المقامة في وادي كيماب ووادي أبو الريش قبلي بمحافظة أسوان في تحقيق الحماية من الآثار التدميرية للسيول، وهذه السدود عبارة عن سدود إعاقة ركامية، حيث تتكون من كسر الركام الذي يسمح بإمرار المياه من تحت السد ومن داخل مكوناته بالشكل الذي يؤدى لتهدئة المياه وكسر شدتها وإطالة زمن جريانها، بالإضافة لشحن المياه تحت سطح الأرض، وبدون الإضرار بجسم السد، الأمر الذي يؤدي لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول، وهو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه الأنواع من السدود وهو الحماية وليس تخزين المياه، وقد أشار التقرير لأهمية هذه السدود في تخفيف حدة السيول الشديدة التي ضربت محافظة أسوان، وأنه في حال عدم وجودها لكانت آثار هذه السيول كارثية وكانت ستؤدى لتدمير منازل المواطنين بشكل كامل، كما أشار التقرير أن هذه السدود لا تزال تعمل بكفاءة عالية مما يحقق الغرض الذي إنشئت من اجله.

وأوضح التقرير أنه في محافظة أسوان أيضًا تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما أسهمت منشآت الحماية التي تم الإنتهاء منها مؤخرا في منطقة وادى عبادى في الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج ١ والسراج ٢ والرديسية قبلي بمدينة ادفو.

وأشار التقرير إلى أن منشآت الحماية التي سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة تمكنت من حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول في البحر الاحمر، حيث تمكنت أعمال الحماية بمنطقة الشلاتين وهى عبارة عن عدد (٢) بحيرة وعدد (٢) حاجز بوادى حوضين من حصاد (٦) مليون متر مكعب من المياه، هذا بالإضافة لتواجد عدد (٥) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى (٣) مليون متر مكعب من المياه، وعدد (١) بحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم، وعدد (١) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، كما قامت الوزارة بتطهير مخر السيل في وادى أبوحمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

من جانبه، أكد وزير الري أن التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة تشير إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى أجزاء من الوجه البحرى وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر الجاري، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى شمال سيناء يوم الأربعاء الموافق ١٧ نوفمبر الجاري.

واوضح «عبدالغاطي» ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وزير الري يتابع اجراءات التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر

وزير الري يتابع اجراءات التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر