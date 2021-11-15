بحضور وزير الصناعة.. "المساحة الجيولوجية" تعقد اجتماعها الـ41

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وقّعت مذكرتي تعاون لدعم مشاريعها في عدة مجالات

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة، اليوم، اجتماع مجلس إدارتها الحادي والأربعين، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة عدد من مشاريع الهيئة الفنية، بالإضافة إلى عرض يوضح سير أعمال المبادرات التي تعمل عليها الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والجمعية السعودية لعلوم الأرض لتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع الهيئة في عدة مجالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في إجراء الأبحاث العلمية، وتبادل البيانات والمعلومات والمنتجات الفنية والتي لها علاقة بمجالات الثروات المعدنية والتعدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية بين الطرفين، وكذلك المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل المشتركة في مجالات التعاون القائمة بين الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين لاستضافة مؤتمرات الجمعية.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن الاتفاقية تضمّنت أيضًا القيام بمشاريع مشتركة في مجالات علوم الأرض المختلفة والعلوم ذات العلاقة ودعم من الجمعية لمنسوبي الهيئة في نشر أبحاث أعمالهم الفنية والعلمية في المجلة العربية للعلوم الجيولوجية.

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجموعة الخريجي للاستشارات الهندسية، حيث بين "أبا الخيل" أن هذه المذكرة تهدف إلى تنفيذ البحوث والدراسات والمشاريع المشتركة في مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة وتبادل المعلومات، والبيانات الفنية، والخرائط، والمطبوعات، والوثائق والتقارير في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنظيم رحلات علمية ومؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات مشتركة، كما تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات والخدمات الفنية واللوجستية المتوفرة لدى الطرفين.

وفي ختام اجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مبادرة "إتقان"، وهي مبادرة ترتكز على القيم كركيزة أساسية للقيام بالأعمال، وأن يكون الموظف مثالاً يحتذى به في عمله متجسداً بقيم الهيئة المتمثلة في الالتزام والشفافية والتحفيز والإبداع والابتكار.