رئيس هيئة الأركان العامة يزور عددًا من الأجنحة بمعرض دبي للطيران

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التقى مدير عام التسليح والمواد بوزارة الدفاع الإسبانية لمناقشة أبرز الفرص الدفاعية

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، عددًا من الأجنحة في "معرض دبي للطيران" في دورته الـ17 بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

واطلع الفريق "الرويلي" على أحدث الفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من خلال الجهات والشركات المشاركة.

والتقى "الرويلي" مدير عام التسليح والمواد لدى وزارة الدفاع الإسبانية الفريق سانتياغو رامون، ومدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي جديدياه رويال، وجرى خلال اللقائين مناقشة أبرز الفرص الدفاعية وسبل تعزيزها، وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بالمدير الإقليمي لشركة BSVT بلاروسيا إيليا كوسيانك، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للطيران محمد الحارثي؛ للاطلاع على مايقدمون من أدوار ايجابيه تنعكس على مجال الطيران.

حضر اللقاءات نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.