أبو الغيط والكوني يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

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جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط المسؤول الليبي، بحسب بيان لجامعة الدول العربية وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه.

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وجرى خلال اللقاء "التوافق على أهمية إجراء الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) وفق الجداول الزمنية المُعلنة (24 ديسمر/كانون الأول المقبل)، وضرورة دعم عمل مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي".

كما استعرض اللقاء "مجمل تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء المستجدات الأخيرة، والمتمثلة بنتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي عُقد مؤخراً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وشدد الأمين العام للجامعة العربية ونائب رئيس المجلس الرئاسي "على أهمية إنجاز خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الخاصة بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وبحث اللقاء في هذا الصدد الدور الممكن أن تلعبه الدول العربية وخاصة دول جوار ليبيا "من خلال القيام بدور الوساطة مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لضمان خروجهم بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، يُجنِّب ليبيا وجميع دول المنطقة المخاطر المحتملة لهذا الخروج".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام، المؤتمر الدولي بشأن ليبيا بمشاركة نحو 30 دولة ومنظمة، بهدف الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإقرار الجهود الرامية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.