«حقوق الزوج والزوجة» في محاضرة بـ«ثقافة الإسكندرية»

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

وعقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان «حقوق الزوج وحقوق الزوجة» ألقتها ناهد محمد الرحماني، أوضحت فيها نبذة عن أهمية الحياة الاجتماعية في المجتمع، وأن استقرار الأسرة من مقومات بناء مجتمع قوى مترابط، واستطردت بأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا لنواة الحياة الزوجية المستقرة من خلال قوله تعالى «وجعلنا بينكم مودة ورحمة»، واختتمت المحاضرة بضرورة مراعاة الزوجة لحقوق زوجها عليها ومراعاة الزوج لحقوق زوجته عليه.

جاء ذلك بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «نعم الله على سيد الخلق»، أوضح خلالها الشيخ سامي حسن، وعظ بالإسكندرية، بنبذة من حياة النبي وإكرام الله له، واستطرد بتفسير بحوار الله مع نبيه فهو الذي وجده يتيما فأواه ببيت عمه، ووجده تائها يتحسس وجود الله ويتعبدله على ملة إبراهيم وأنعم عليه بنزول الوحي ووجده فقيرا فأغناه من فضله وجوده وكرمه، واختتم المحاضرة بأهمية شكر النعمة ليباركها الله لنا ويديمها، ويزيده.

بالإضافة إلى ورشة فنية بالمرسم بمناسبة عيد الطفولة.

وعقد نادى أدب ثقافة القبارى اللقاء الأسبوعي تضمن استماع ومناقشة أعمال الأعضاء، بحضور الشاعر أبواليزيد الكيلاني، الشاعر حسن الطواب، الشاعر السيد شوقي، الشاعرة عزة أبوزيد.

وفى قصر ثقافة برج العرب أقيمت ورشة خياطة تضمنت تعليم طريقة قص الكم مع المدربة رجاء حسين، تلاها ندوة بعنوان «أمراض الشتاء والوقاية منها»، ألقتها أحلام محمد كذلك عقدت ندوة لأعضاء نادى الأدب ضمن الإجتماع الأسبوعي، ألقي الشعراء مجموعة من أعمالهم.

كما أقام القصر ورشة الرسم والطباعة على القماش بالقصر، وكذلك ورشة الخط العربى تضمنت تعليم حط الرقعة .

وفى بيت ثقافة رشدى عقدت محاضره بعنوان «طريقة برايل» للمكفوفين، بينما نظم قصر ثقافة أبى قير ورشة فنية بعنوان «يلا نرسم» لتعليم مبادى الرسم.