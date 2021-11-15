قفزة نحو السيارات صديقة البيئة.. «سوبارو» تطلق أول سياراتها الكهربائية

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تعمل شركة السيارات اليابانية «سوبارو» على صنع قفزة عملاقة في مستقبلها، بإطلاقها أول سيارة كهربائية كاملة لها وتحمل اسم «Solterra».

والسيارة «سولتيرا» تأتي بحجم مماثل لسيارة فورستر الرياضية «SUV» وقد تم تطويرها بالاشتراك مع تويوتا، حيث تشاركا لإطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من تويوتا، وهي «bZ4X».

تشتهر سوبارو بسياراتها التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، ولكن «Solterra» ستكون متاحة فيما يشمل الدفع الأمامي والدفع الرباعي.

ستستخدم إصدارات الدفع بالعجلات الأمامية محركًا واحدًا بقوة 150 كيلو وات وسيحتوي محرك «سولتيرا» ذو الدفع الرباعي على محرك 80 كيلو وات على كل محور مما يجعله مجتمعة 160 كيلو وات.

ستسمح البطارية الكبيرة التي تبلغ 71 كيلو وات في الساعة بمدى قيادة يصل إلى 530 كم في إصدارات الدفع بالعجلات الأمامية و460 كم في طراز الدفع الرباعي.

كما أنها قادرة على الشحن السريع، وقبول ما يصل إلى 150 كيلو وات عبر شاحن «DC» أو حوالي 80 في المائة من السعة في 30 دقيقة.

يمكن للمشترين أيضًا إضافة الألواح الشمسية على السطح، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 1800 كيلومتر من نطاق القيادة.

قال بلير ريد، المدير العام لشركة «Subaru Australia»: «تبشر السيارة بحقبة جديدة لعلامة سوبارو التجارية، ويثير الكشف العالمي عنها ترقبًا كبيرًا وإثارة حيث نرى يؤكد على التزام شركة Subaru Corporation بإطلاق السيارات الكهربائية».

لم تؤكد «سوبارو أستراليا» ما إذا كانت «سولتيرا» ستصل إلى أستراليا، ولكن يبدو أنه غير محتمل.

من المقرر إطلاق «Solterra» في الأسواق العالمية مع ظروف أكثر ملاءمة للسيارات الكهربائية مثل أوروبا والصين والولايات المتحدة في منتصف العام المقبل.

تفتقد أستراليا عددًا من السيارات الكهربائية الجديدة عالية الجودة بسبب نقص الحوافز الحكومية وأهداف الانبعاثات.

لا تقدم فولكس فاجن سياراتها الكهربائية «ID.4» و«ID.3» التي نالت استحسانا كبيرا إلى أستراليا، لأنها تعطي الأولوية للأسواق التي لديها أهداف لخفض الانبعاثات.

تشتهر «ID.3» الهاتشباك الصغيرة و«ID.4 SUV» المدمجة بسعرها المعقول نسبيًا ونطاق القيادة السخي وديناميكيات القيادة الجيدة.