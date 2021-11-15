محافظ المنوفية يتفقد آثار حريق المستشفى التعليمي (صور)

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، موقع الحريق الذي شب بالدور الرابع بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم، لمتابعة تداعيات الحريق والوقوف على آخر المستجدات.

جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إخطارا يفيد نشوب حريق بالمستشفي التعليمي.

واستمع محافظ المنوفية من مدير المستشفى إلى أن الحريق شب بغرفة مخازن في الدور الرابع بالجناح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدور خالى من المرضى.

وأشار المحافظ إلى أنه فور تلقي الإخطار من غرفة العمليات الرئيسية تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للتعامل الفوري مع الموقف، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وسيتم مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

وقرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة فنية لعرض تقرير مفصل عن ملابسات الحريق ومتابعة ومراجعة سلامة الوصلات الكهربائية للمبني ومعاينة مدى تأثير الحريق على السلامة الإنشائية والخرسانية لمبنى المستشفى حفاظا على أرواح وسلامة المرضى.