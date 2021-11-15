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أحمد حسن يكشف تفاصيل جلسة مسئولي أحد الأندية الكبرى مع وكيل بن شرقي

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أحمد حسن يكشف تفاصيل جلسة مسئولي أحد الأندية الكبرى مع وكيل بن شرقي أحمد حسن يكشف تفاصيل جلسة مسئولي أحد الأندية الكبرى مع وكيل بن شرقي

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كشف أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، عن الجلسة التي جمعت مسئولي أحد الأندية الكبرى في مصر مع وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أشرف بن شرقي ينتهي عقده مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، «وكيل أشرف بن شرقي خلال تواجده في القاهرة وبعد اجتماعه مع مسئولي الزمالك.. عقد جلسة في الأيام الماضية مع مسئولي أحد الأندية المصرية الكبرى في فندق بحي الزمالك للتفاوض على ضمه».

يُذكر أن اللاعب تلقى أكثر من عرض من بعض الأندية الخليجية في الفترة الماضية، على رأسها من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.

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