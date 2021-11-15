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326 موهوبا لتمثيل 20 منطقة تعليمية

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326 موهوبا لتمثيل 20 منطقة تعليمية 326 موهوبا لتمثيل 20 منطقة تعليمية
رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 326 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين 32 ألف طالب وطالبة، لمسابقة موهوب 2021، لمواصلة التدريب والتأهيل لخوض المنافسات العلمية، وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية في 6 مجالات علمية، لتمثيل 102 مدرسة حكومية، و116 مدرسة أهلية، من 20 منطقة تعليمية.

وكشفت المؤسسة، عن أسماء الأوائل من الطلبة، المرشحين الذين سينتقلون إلى المرحلة القادمة، وهي ملتقى الشتاء التدريبي الذي سيقام حضورياً في الهيئة الملكية في الجبيل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في يناير المقبل.

ودعا معالي الأمين العام لمؤسسة موهبة سعود المتحمي، في كلمة وجهها في الاحتفال الذي أقامته المؤسسة، الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم، إلى الاستفادة من برامج موهبة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي يعد البوابة الأولى لقياس قدرات الطلبة وإمكانياتهم العلمية، مما يسهل عملية تطويرهم.

ويعد اختبار مسابقة موهوب لملتقى الشتاء القادم أولى خطوات الطلبة، ضمن الاستعدادات للمنافسات الدولية في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث سيبدأون رحلة المعسكرات التدريبية العلمية، استعداداً للانضمام للمنتخب السعودي في الأولمبيادات الدولية. وحصل أوائل مسابقة موهوب 2 على ‏64 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و17 فضية، و39 برونزية.


الوطن السعودية

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