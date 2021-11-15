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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

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تتعلّق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وتسلّم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين بالخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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