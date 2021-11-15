تعرف على مواعيد ندوات محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

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يعقد محمود الخطيب المرشح على رئاسة النادي الأهلي 3 ندوات خلال الأيام المقبلة، للحديث مع أعضاء الجمعية العمومية عن قائمته وأبرز محاور البرنامج الإنتخابي الخاص بالقائمة.

ويعقد الخطيب ندونه الانتخابية الأولى في الرابعة عصر بعد غد الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، ثم يعقد ندوته الانتخابية الثانية في السابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع مدينة نصر، على أن تكون الندوة الثالثة في السابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة.

وحرص الخطيب على دعوة أعضاء النادي للحضور بكثافة يوم 26 نوفمبر للمشاركة في انتخاب مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربع المقبلة، مشددا على ضرورة المشاركة في صياغة مستقبل النادي.

وقام الخطيب وقائمته بجولة انتخابية في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وسط دعم وتأييد كبيرين بجميع أفراد القائمة الذين اجمعوا على أن القائمة الموحدة هي الافضل من اجل استقرار الأهلي هو الأهم ولأن مصلحة النادي ‏فوق الجميع.

وأكد الخطيب خلال جولاته الانتخابية على ضرورة اختيار القائمة بالكامل خلال عملية التصويت في الانتخابات للحفاظ ‏على استقرار الأهلي ومواصلة العمل من أجل تحقيق نهضة شاملة للنادي من خلال مجلس متجانس قادر على الوفاء بتطلعات الأعضاء تحت شعار القائمة وهو «فريقنا واحد.. هدفنا واحد» .

وشدد رئيس النادي الأهلي، على ضرورة اختيار قائمته الموحدة بالكامل والتي ‏تضم: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف خاصة إنها تحظى بدعم لجنة الحكماء ورموز النادي.‏