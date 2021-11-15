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«النواب» يوافق على منع الجهات الإدارية من تلقى تبرعات دون إذن

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«النواب» يوافق على منع الجهات الإدارية من تلقى تبرعات دون إذن «النواب» يوافق على منع الجهات الإدارية من تلقى تبرعات دون إذن

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين، على المادة (43) من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تمنع أي جهة إدارية أو موظفيها من قبول التبرعات والإعانات لصالح الجهة إلا بعد الموافقات اللازمة.

وتنص المادة على: «لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسؤوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح السارية».

ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

ويهدف مشروع القانون، إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة

المصرى اليوم

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