لبنان ينفي إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

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حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، من تداول بيانات مفبركة منسوبة لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة لقرداحي، بحسب الوزارة.



وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات كان اليوم، لافتة إلى أن مروجيه يدعون أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي «اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة».

وذكرت الوزارة أن البيان الملفق الذي يحمل توقيعا مزورا لقرداحي يزعم أن التحقيقات أظهرت تسريب بعض الموظفين خطابات سرية وقرارات للوزير.

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، على خلفية تصريحات لقرداحي قبل توليه الوزارة قال فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية «تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».