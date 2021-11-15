عضو «مجلس الأطباء»: قانون المسؤولية الطبية تأخر كثيراً

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة الاعلامية بالنقابة، أن تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسئولية الطبية

وأشار عضو مجلس الاطباء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنقابة الأطباء، اليوم، عن قانون المسئولية الطبية، أن الهدف من المؤتمر هو شرح فلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية، وتوضيح إنعكاسات هذا القانون الإيجابية على كلٍ من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.

وأضاف حسين أن هذا المؤتمر تخاطب فيه النقابة الرأي العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها حول أهداف قانون المسئولية الطبية.