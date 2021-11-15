«محامين طنطا»: توافر لقاح موديرنا الأمريكي بالنقابة 17 نوفمبر

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أعلنت نقابة المحامين الفرعية بغرب طنطا، عن تواصلها مع وكيل وزارة الصحة بالغربية، بناء على رغبة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية لتوفير لقاح كورونا بخلاف استرازينكا، وسينوڤاك.

وقال محمد خليل، أمين عام النقابة الفرعية، إنه بناء على طلب المحامين الراغبين في تلقى لقاح كوفيد 19، بخلاف استرازينكا وسينوڤاك، تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالغربية، والذي قام بدوره بالتواصل مع مدير الإدارة الطبية بطنطا.

وأضاف أنه نتيجة لتلك المساعي تم الاتفاق على إعطاء لقاح موديرنا الأمريكي، وتحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ الساعة العاشرة صباحًا لتواجد القافلة الطبيه الخاصة باللقاح.

وأشار أمين عام النقابة إلى أنه على من يرغب من محامين الفرعية وأسرهم في تلقي هذا اللقاح التواجد في الموعد المحدد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساء، بالدور السابع بالمحكمة.