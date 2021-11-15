جامعة عين شمس تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا

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بدأت جامعة عين شمس صباح اليوم برئاسة د. محمود المتيني تطبيق قرار حظر دخول الجامعة وكلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال أو المترددين على الجامعة دون إظهار ما يثبت الحصول على أياً من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد- ١٩ أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام.

يأتي القرار في ضوء الالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم شهادة في بداية أيام أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل ال PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس