أخبار عاجلة

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030» -
كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب» -
التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة عين شمس تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا

Print
جامعة عين شمس تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا جامعة عين شمس تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة عين شمس صباح اليوم برئاسة د. محمود المتيني تطبيق قرار حظر دخول الجامعة وكلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال أو المترددين على الجامعة دون إظهار ما يثبت الحصول على أياً من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد- ١٩ أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام.

يأتي القرار في ضوء الالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم شهادة في بداية أيام أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل ال PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»

كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب»

كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب»

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي

مفاجآت في التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلي