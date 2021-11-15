بمشاركة 4 دول.. أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليات «الاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة»

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استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية فعاليات الدورة التدريبية في مجال «الاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة»، بمشاركة فاعلة ومتميزة لـ16 مشاركًا يمثلون 4 دول عربية، هي (مصر- الأردن- فلسطين- لبنان)، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون الدولي الأمني مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وقد حاضر في الدورة 6 من الخبراء الأمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار خمسة أيام.

يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار برنامج التعاون الأمني التدريبي الأورومتوسطي للشرطة، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة اعتمادًا على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الاستراتيجي بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية في الدول المشاركة في المشروع وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي.

وشهد برنامج الدورة التدريبية تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليين، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في القدرات المؤسسية والتنظيمية التي تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.

واختتمت فعاليات الدورة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية، واستعراض القدرات التدريبية والبنية اللوجستية التي كانت محل تقدير منهم، كما أشاد كافة المشاركون في الدورة بحفاوة الاستقبال والاستضافة التي لاقوها، وبكافة الإمكانيات التي تم توفيرها لهم خلال مجريات الدورة، والتي انعكست على إخراج فعالياتها على النحو المنشود.