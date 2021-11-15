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الخميس.. إذاعة التصفيات النهائية لمسابقة «ميوزيك ستار» على «نجوم إف إم TV»

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الخميس.. إذاعة التصفيات النهائية لمسابقة «ميوزيك ستار» على «نجوم إف إم TV» الخميس.. إذاعة التصفيات النهائية لمسابقة «ميوزيك ستار» على «نجوم إف إم TV»

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تذيع قناة «نجوم إف إم»، حلقة خاصة عن التصفيات النهائية لمسابقة «ميوزيك ستار»، الخميس المقبل 18 نوفمبر في العاشرة مساءً.

وصل للتصفيات النهائية لمسابقة «ميوزيك ستار» 10 متسابقين، ويتم تقييمهم أمام لجنة التحكيم المكونة من: الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر والموزع الموسيقي توما ومدير شركة «نجوم ريكوردز» ياسر خليل

ونجح في الوصول للتصفيات النهائية المتسابقون: أحمد شوقي، وآية المصري، وأيمن حلمي، ودعاء سمير، وإيهاب صفوت، إسلام حسين، وجان نسيم، وكريم ضرغام، ورانيا فؤاد، وسلمي سيد.

ميوزيك ستار برنامج للبحث عن المواهب الغنائية الشابة والمميزة.

كانت المسابقة قد بدأت بالمنافسة بين 26 متسابقًا وصلوا إلى 10 متسابقين في التصفية النهائية، ويحصل الفائز الأول على حق إنتاج إحدى أغنياته من خلال شركة النيل للإنتاج الإذاعي بهدف مساندته ودعمه في بداية مشواره الفني، وتشجيعا للمواهب لوضعهم على بداية المسار الفني الصحيح.

قدم المتسابقون على مدار منافسات المسابقة عدة أغاني ونشرت فيديوهاتهم على قناة «على كيفك» على منصة «يوتيوب» والتي حققت مشاهدات كبيرة.

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