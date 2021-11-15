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«التخطيط» تخصص ٢٨٦ مليون لأعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ

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«التخطيط» تخصص ٢٨٦ مليون لأعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ «التخطيط» تخصص ٢٨٦ مليون لأعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موافقة الدكتورة هالة السعيد على دعم محافظة جنوب سيناء بمبلغ ٢٨٦ مليون جنيه لأعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ بينها ٢٤٦ مليون جنيه لتطوير المنظومات الأمنية بالمدينة، بهدف التطوير والسعي نحو الارتقاء بمدينة شرم الشيخ ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تمت الموافقة على دعم المحافظة بمبلغ ١٠ مليون جنيه لمشروعات تطوير وتحسين البيئة بالمدينة لظهور المدينة بالمظهر اللائق استعداداً للمؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة.ودعم المحافظة بمبلغ ٣٠ مليون جنيه تجهيزات لمبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ الجديد والذي يتم إنشاؤه على أحدث الطرق الحديثة ولظهور المدينة بالمظهر اللائق وتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

المصرى اليوم

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