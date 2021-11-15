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تداول 797 أطنان بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 797 أطنان بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 797 أطنان بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت مواني البحر الأحمر، الإثنين، تداول (797 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 299 شاحنة ) و( 76 سيارة ) و(2880 طن دقيق ).

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إن الحركة شملت تصدير ( 561 طن ) بضائع عامة و( 122 شاحنة ) و( 66 سيارة )، في الوقت الذي شملت حركة الواردات ( 236 طن ) بضائع عامة و( 177 شاحنة ) و( 10 سيارة ) ويتواجد ( 11 ) سفن على ارصفة الموانئ.

في الوقت الذي استقبل ميناء سفاجا السفينة ) Zimrid A ) قادمة من الهند على رصيف الحمراوين كما استقبل ميناء سفاجا السفينة ) دليلة ) بحمولة ( 89 شاحنة ) و( 9 ملاكي ).

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينة ايلة والسفينة سيناء، كما تم استقبال 21 شاحنة بحمولة 236 طن و( 1 سيارة ملاكي )وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن و( 3 سيارة ملاكي، وغادر ميناء السويس السفينة ( بنياس 3 ) بحمولة ( 50 سيارة ).

المصرى اليوم

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