أخبار عاجلة

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030» -
كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب» -
التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدبولي: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعزز جهود الدولة في ملف التحول الرقمي

Print
مدبولي: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعزز جهود الدولة في ملف التحول الرقمي مدبولي: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعزز جهود الدولة في ملف التحول الرقمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين؛ باللواء سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لمتابعة موقف عمل المجمع.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، كونه يساهم في دعم وتعزيز جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والشمول المالي، وتنفيذ المزيد من المشروعات الرقمية، التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال قواعد بيانات سليمة ومؤمنة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الكامل بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة مع المجمع، بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التحول الرقمي والشمول المالي.

وخلال اللقاء، أشار اللواء سامح العكاري إلى جهود المجمع في بناء قواعد بيانات متكاملة، وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم في تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، مؤكدًا في هذا الصدد على استمرار التعاون والتنسيق مع كل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، فيما يتعلق بتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تعزز من الاعتماد على قدرات المجمع في تقديم العديد من الحلول التكنولوجية التي تدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وتناول «العكاري» مخطط تنفيذ بناء القواعد البايومترية لصالح حوكمة الخدمات والمستحقات للمواطن بشكل آلى ومؤمن، فضلاً عن منظومة التتبع والتحكم الآلى للمستندات الرسمية، وذلك وفق أعلى معايير التأمين والمطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مع ربطها بمركزية أنظمة الدفع الإلكتروني ذات الصلة بتلك الحلول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد

مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد

«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي

«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي