المدير التنفيذي لنادي الإبل لـ"سبق": توثيق اسم منقية ولي العهد‎ "الشُّرف" رسميًّا

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أكد أن اختيار أسماء للمنقيات يأتي في إطار الخطوات التطويرية.. وضمن إطار منهجي

‬ أكد المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل تسجيل منقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باسم "الشُّرف" رسميًّا في منصة "سمّها"، وأوضح لـ"سبق" أنه تم توثيق الاسم رسميًّا.

وقال: "تشرّف قطاع الإبل بدخول منقية سمو سيدي ولي العهد "الشُّرف" في منصّة "سَمِّها" وتوثيق الاسم رسميًّا، وهذا دليل على اهتمام سموه بخطوات القطاع التطويرية، وحرصه على أن يكون ضمن إطار منهج النادي بتوثيق الأسماء والشعارات، وأنه يبارك وينسجم مع إجراءات النادي".

وأضاف: "انضمام ولي العهد للملاّك الذين وثقوا أسماء إبلهم دليل كبير على حبه للإبل، إننا اليوم في نادي الإبل أمام دعم هائل من قيادتنا المعطاءة يجعلنا نبذل الجهد لتحقيق التطلعات".

ويأتي اختيار أسماء للمنقيات في إطار الخطوات التطويرية لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين، وتكون خطوات الاختيار عبر التسجيل في منصة (سَمِّها) وفق نظام اقتناء الأسماء والشعارات، وآلية اختيار أسماء المنقيات عن طريق المزايدات العادلة، في إطار العمل على تحقيق رؤية النادي، وهو أن يكون الشعار هوية تجارية وإعلامية للإبل التي تشارك في المهرجانات والمسابقات التي يتم تنظيمها، وبما يتماشى والرسالة التي تحث الجماهير على تشجيع المنقية أو الفردية برفع شعاراتها، والابتعاد عن ما يخالف الأعراف والصالح العام.

ويهدف نادي الإبل من إطلاق منصة اقتناء أسماء المنقيات، لإيجاد هوية لكل منقية أو فردية، تكون معتمدة في كل التعاملات والمخاطبات الرسمية، كذلك اللقاءات الإعلامية والمشاركات الخارجية.