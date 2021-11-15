زيارة إستثنائية لجميع النزيلات ..بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

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أعلنت وزارة الداخلية عن زيارة إستثنائية لجميع النزيلات، وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

قالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: «وحرصاً من الداخلية على المشاركة في تلك المناسبة إستمراراً للدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وفى إطار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر التصريح لجميع النزيلات (بزيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم غدا الثلاثاءحتى يوم الخميس 9 ديسمبر، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة»

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.