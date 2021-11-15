رئيس الاتحاد الألماني: على جميع لاعبي المنتخبات تلقي لقاح كورونا

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طالب راينر كوخ الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني لكرة القدم لاعبي جميع المنتخبات الوطنية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال راينر كوخ في تصريحات لصحيفة «نورنبرجر ناخريشتن «نشرتها اليوم الإثنين:»نحن جميعا متفقون على نفس الرأي وهو ضرورة العمل على إقناع الناس بتلقي اللقاح«، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التواصل بشأن هذا الأمر مع اللاعبين هو عمل المدير الفني، والمدير الرياضي.



وأضاف كوخ «ليس من دوري الانتقال من طاولة إلى طاولة رغم أنني جزء من وفد المنتخب الوطني.

وقال كوخ، الذي عمل قاضيا لعدة سنوات، إنه على دراية بالحقوق والحريات الشخصية، لكن يجب التساؤل بشأن مدى «تقبل الناس الآخرين للعواقب السلبية.

وتابع كوخ إنه كان من المهم «أن نطور مفاهيم دقيقة للغاية من أجل اتخاذ أفضل التدابير الممكن.

وشكلت مسألة التطعيم باللقاح قضية جدلية في كرة القدم الألمانية بعد أن أعلن جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ أنه لم يتلق اللقاح بعد، وخضع كيميش وعدد غيره من لاعبي المنتخب للعزل الصحي باعتبارهم مخالطين مباشرين لنيكلاس شوله الذي أظهرت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا، رغم تلقيه اللقاح قبل بدء فترة التوقف الدولي الحالية.