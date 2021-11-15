برشلونة يعلن موعد وتفاصيل تقديم داني ألفيس عبر بيان رسمي

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أصدر نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين بيانا رسمياً تحدث فيه عن موعد تقديم لاعبه العائد داني ألفيس بعدما تعاقد معه النادي من جديد هذا الأسبوع.

واجتاز الظهير الأيمن البرازيلي ألفيس اليوم بنجاح الكشف الطبي داخل مستشفى برشلونة تمهيداً للتعاقد معه بشكل رسمي.

وقال بيان نادي برشلونة حول موعد تقديم اللاعب ونتفاصيل ما سيحدث في هذا اليوم : سنقدم لاعبنا داني ألفيس يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر على ملعب كامب نو خلال حدث مفتوح أمام الجماهير.

وتابع البيان: يمكن للأعضاء والمشجعين الراغبين في الحضور طلب 6 تذاكر كحد أقصى لكل شخص اعتبارًا من اليوم الإثنين.

واختتم البيان: سنفتح أبواب استاد كامب نو أمام الجمهور يوم الأربعاء الساعة 12:30 ظهراً، ثم يكون التقديم الرسمي لداني ألفيس في أرض الملعب الساعة 2.00 مساءً، وبعدها يعقد اللاعب مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثالثة مساءً.